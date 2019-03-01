Футбол

Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»Еженедельник Футбол 10:04

Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста. 45-летний Тухель подпишет соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.
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«ПСЖ» договорился с Тухелем о продлении контракта

Чемпионат10:37

Тухель согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру09:26

СМИ: В ближайшее время Тухель продлит контракт с «ПСЖ»

Sportbox.RU10:07

СМИ: В ближайшее время Тухель продлит контракт с «ПСЖ»

Матч ТВ10:07

Тухель договорился с ПСЖ о продлении контракта до 2021 года

Soccer.ru09:10

Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»

Еженедельник Футбол10:04
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На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
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Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
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Трамп прервал загадочное молчание в Twitter

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Десять военных погибли в Афганистане при атаке талибов

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Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
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