Футбол
Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»Еженедельник Футбол 10:04
Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста. 45-летний Тухель подпишет соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.
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В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено вчера в 14:20
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Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
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Два российских военно-транспортных самолёта Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в столицу Венесуэлы с группой российских военных.
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Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули
Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
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В Якутии российский экстремал прыгнул с парашютом в мороз в шортах
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Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
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Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
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Происшествия
Крупный пожар начался на Волхонском шоссе в Петербурге
Обновлено в 11:05
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На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт
Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп прервал загадочное молчание в Twitter
Известный активностью в Twitter президент США Дональд Трамп прервал молчание, которое длилось с тех пор, как в ночь на субботу стало известно о завершении подготовки доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года в США.
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Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
В последнее время деятельность иностранных разведывательных самолетов и БПЛА близ российских границ и военных объектов активизировалась.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:16
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию
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Обновлено в 11:56
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В Ессентуках обрушилась стена жилого дома
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Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Десять военных погибли в Афганистане при атаке талибов
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Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
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Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
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