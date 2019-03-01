Футбол
Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»Еженедельник Футбол 10:04
Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста. 45-летний Тухель подпишет соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.
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