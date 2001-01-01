Футбол
Напомним, в четвертьфинальном матче Кубка французской лиги «ПСЖ» принимал аутсайдера чемпионата Франции «Генгам». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Счет на 62-й минуте открыл Неймар — это произошло через минуту после того, как Маркус Тюрам не реализовал пенальти в ворота парижан.
Матч ТВвчера в 20:54
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Политика
Санкции блокируют поставку композитов для самолета МС-21
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В атмосфере сгорел российский спутник 2007 года
Российский спутник «Космос-2430» 2007 года сгорел в атмосфере Земли, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске
Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы местного главка МВД Ирина Щеголева.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Украинский военный предложил способ «прорваться» в Азовское море
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, что "фиксация из космоса" западными союзниками может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море, об этом он заявил в интервью порталу UAportal.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах» — Рогозин
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжит отправлять своих астронавтов на МКС на российских кораблях «Союз», заявил в интервью РБК генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Обновлено вчера в 21:00
Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
Рогозин рассказал, когда назовут причины появления отверстия в «Союзе»
В декабре 2018 года источник не исключил, что часть выводов о появлении отверстия в «Союзе» могут засекретить.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
СМИ узнали об идее ВТБ и Сбербанка создать перевозчика на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Рогозин заявил об информационной атаке на «Роскосмос»
Рогозин заявил об информационной атаке на "Роскосмос", объяснив ее среди прочего происками конкурентов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Хабаровском крае введен режим ЧС после обрушения сопки
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации после того, как в реку обрушилась часть сопки, сообщил РИА Новости глава района Алексей Маслов.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете
«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Украинцев обрекли на замерзание, заявил депутат Рады
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 15:58
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске
Пострадавшие в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31 725 рублей за 1 кв. м общей площади утраченного жилого помещения.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
К чему приведут новые тарифы ОСАГО
В Центробанке отмечают, что цена полиса вырастет только для одной пятой всех водителей. Для остальных останется прежней или вовсе снизится.
Обновлено вчера в 05:19
Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено вчера в 12:22
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов синтетическими
Обновлено вчера в 20:24
Энергетика
В России снова подорожал бензин
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Подрядчик космодрома Восточный арестован по обвинению в мошенничестве
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено 08 января в 20:57