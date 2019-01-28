Футбол

Томас Тухель: «Уже несколько дней жду Паредеса, а его все нет»Матч ТВ 18:13

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал возможный переход в парижский клуб полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!

Чемпионат18:33

Тухель: «Я жду Паредеса несколько дней, но его нигде нет»

Бомбардир.ру18:09

Томас Тухель: «Уже несколько дней жду Паредеса, а его все нет»

Матч ТВ18:13

Тухель о Паредесе: «Искал в душевой, в раздевалке, у вратарей — его нигде нет»

Sport24.ru17:54

Томас Тухель: "Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей, но его нигде нет!"

Спорт-Экспресс17:50

Томас Тухель: «Уже несколько дней жду Паредеса, а его все нет»

Sportbox.RU18:13

Томас Тухель: «Искал Паредеса в душевой, в раздевалке, у врачей – но его нигде нет!»

Sports.ru17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено в 11:49
Происшествия

Число жертв от прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40 человек

Количество жертв от прорыва дамбы на руднике для добычи железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейрас выросло до 40 человек, сообщает 27 января со ссылкой на местный власти бразильский новостной портал G1.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Крыму мужчина облил краской памятник «Вежливым людям»

Обновлено в 18:52
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Жене Асада удалили раковую опухоль

Врачи провели успешную операцию по удалению опухоли жене сирийского президента Башара Асада, сообщила канцелярия Асада.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

Обновлено в 00:46
Экономика

Дерипаска снизил долю в En+ до 44,95%

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в соответствии с требованиями США в рамках работы над снятием с компании санкций снизил свою долю в En+ Group до 44,95%.
Обновлено в 18:47
Общество

Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Обновлено в 06:12
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Технологии

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

25 января в «Роскачестве» рассказали, как не попасться на уловки в охоте за скидками и получить реальную выгоду от покупок.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Израиле россиянина задержали за запуск дрона возле аэропорта

В Израиле туриста из России арестовали по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата в районе международного аэропорта Тель-Авива.
Обновлено в 18:59
Общество

В Париже началось первое движение «красных платков»

Обновлено в 09:27
Политика

В Венесуэле оппозиция ведет переговоры с армией для смещения Мадуро

Как сообщает газета The Washington Post, самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что оппозиционные силы страны ведут переговоры с представителями командования национальных Вооруженных сил страны, отличающимися антиправительственными настроениями, дабы найти сторонников для смещения со своего поста законно избранного президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:13
Происшествия

В Перу 15 человек погибли на свадьбе при обрушении стены отеля

Трагедия произошла на юго-востоке Перу в регионе Апуримак - в результате обрушения стены отеля, вызванного сильными дождями погибли пятнадцать человек.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК назвал причину пожара на танкерах в Черном море

Причиной пожара на двух танкерах в черном море стало нарушение правил безопасности.
Обновлено в 16:36
Общество

Аналога не имеет: что принесет россиянам переход на цифровое ТВ

Переход России на цифровое телевидение проходил в течение 10 лет и обошелся в 200 млрд рублей.
Обновлено в 16:01
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Федора Емельяненко

Напомним, Емельяненко досрочно проиграл Бейдеру в первом раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе, пропустив удар уже на первой минуте боя.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу

Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о госпитализации. Фото с больничной койки она опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 13:06
Общество

Штормовые волны высотой до 9 м ожидаются у берегов Камчатки

Обновлено в 19:20
Происшествия

Автомобиль с людьми рухнул в 80-метровую пропасть в горах на юге Чечни

Обновлено в 16:03
Политика

Австралия признала Гуаидо президентом Венесуэлы

Австралия признала председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны до проведения выборов.
Обновлено в 19:06
Происшествия

В Японии компаниям отправили письма с цианидом от секты «Аум Синрикё»

Обновлено в 13:21
Общество

Массовая манифестация в защиту климата прошла в Брюсселе

Обновлено в 10:49
Гаджеты

Apple выпустит новые iPad без сканера Face ID

Разработчики американской компании Apple выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.
Обновлено в 10:56
Наука

Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа

Китайские ученые разработали подушку с электронной «начинкой», которая может эффективно подавлять звук храпа для спящего рядом с храпящим человека.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В России применили оружие с ударного беспилотника в ходе испытаний

Обновлено в 19:05
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное