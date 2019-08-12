Футбол
Томас Тухель: Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутсяСоветский спорт 03:06
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Тухель: «Идут переговоры между „ПСЖ“, Неймаром и другим клубом. Не усну, если он уйдет»
Бомбардир.рувчера в 18:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:28, Вашингтон
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Обновлено в 06:15
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа
Обновлено в 05:35
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Режиссера Васильева освободили из изолятора
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Футбол
Малком допустил выступление за сборную России
Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.
Обновлено в 05:07
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Названа причина крупного ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
Пять человек погибли и семеро пострадали в крупной аварии в Подмосковье.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
«Россети Ленэнерго» запустили приложение для мобильных устройств
«Россети Ленэнерго» первой из электросетевых компаний России запустили мобильное приложение для нужд технологического присоединения.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова провоцируют слухи о романе
Одна из последних публикаций, в котором снова присутствует снимок вместе с Тимуром, где Ольга дает понять, что в скором времени выйдет новое «брачное» шоу, заставила пользователей задуматься по поводу того, что романтические отношения между знаменитостями все же есть, несмотря на то, что ни Тимур, ни Ольга, никаких официальных заявлений не делали.
Обновлено в 02:51
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Общество
В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений
На сайте столичного департамента труда появилась онлайн-карта социальных учреждений, на которой в пяти категориях представлены все городские службы юридической и психологической помощи, центры занятости, службы медиации и комнаты прохлады.
Обновлено в 06:10
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Кино
Жители Якутии передали Джорджу Мартину статуэтку Джона Сноу
Якутские фанаты сериала "Игра престолов" доставили статуэтку персонажа Джона Сноу в город Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США), где находится частный кинотеатр писателя Джорджа Мартина, по мотивам романов которого снят сериал.
Обновлено в 06:02
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08