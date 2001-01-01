Футбол

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»
Спорт-Экспресс
01:10

Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу. Наш результат в лиге 1 в первой части сезона почти идеален.
Спорт-Экспресс01:10

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Томас Тухель: «Наш результат в чемпионате Франции в первой части сезона почти идеален»

Матч ТВ01:47

Томас Тухель: «Наш результат в чемпионате Франции в первой части сезона почти идеален»

Sportbox.RU01:47

Тухель: «Результаты ПСЖ почти идеальны, я очень рад»

Soccer.ru01:25

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»

Спорт-Экспресс01:10
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Футбол

Ювентус — Рома 1:0

Обновлено вчера в 14:28
Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
Футбол

«Зенит» опубликовал фотографию Кришито и Ригони

В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.
Обновлено в 01:59
Футбол

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками

В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
Футбол

Азар признан спортсменом года в Бельгии

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 01:15
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«Ювентус» определился с трансферными целями

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.
Обновлено в 01:28
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Клопп: «У меня есть только одно селфи — с Месси, хотя Роналду тоже был в комнате»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что считает Пеле лучшим игроком за всю историю футбола.
Обновлено в 02:14
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Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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