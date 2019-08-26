Футбол
Еженедельник ФутболТомас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»
Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба. Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Экономика
Составлен рейтинг регионов России по популярности ипотеки
В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
REGNUM 06:35
Здоровье
Замдиректора ФСИН предложил передать тюремную медицину Минздраву
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко предложит передать тюремную медицину в ведение Министерства здравоохранения.
Интерфакс 10:07
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном.
Чемпионат 08:00
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Теннис
Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса
Напомним, финальный раунд Кубка Дэвиса пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября. В группе A сборная Сербии сразится с командами Франции и Японии.
REGNUM 08:11
Общество
Покрас Лампас согласился убрать граффити в виде креста в Екатеринбурге
Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) и организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia решили убрать граффити в виде креста с площади в Екатеринбурге.
РБК 10:43
Футбол
УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
RT на русском 07:15
Происшествия
17-летняя чеченка зарезала сестру и мать
«В ходе ссоры подозреваемая нанесла сестре несколько ножевых ранений, а также нанесла удары ножом своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 09:42
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал своего коллегу из Бразилии Жаира Болсонару за нелестный отзыв в социальной сети Facebook о его супруге Брижит.
Российская газета 10:40
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Ugpressa.ru 05:07
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Использование ракеты "Союз-ФГ" планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, "Союз-2.1а".
Интерфакс 09:38
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Финансы
Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис
Очередной экономический кризис может нагрянуть из Азии. Протесты в Гонконге - это не локальная история, убеждены эксперты.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи
Российская газета 08:49
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Армия и оружие
Украинский Ан-124 после модернизации станет «российским»
Как цитирует слова Мантурова издание «Интерфакс», модернизация позволит считать самолет Ан-124 «российским».
ФедералПресс 08:29
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Музыка
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
Lenta.ru 09:09
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Наука
Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака
Ученые из Массачусетского университета выяснили, что жареная на растительном масле еда способствует развитию раковых опухолей в кишечнике.
РИА Новости 08:58
Футбол
Переход Санчеса в «Интер» может сорваться из-за травмы Марсьяля
По инфомарции источника, возможный переход форварда в «Интер» под угрозой срыва из-за травмы Антони Марсьяля, полученной в матче 3-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2). Отмечается, что манкунианцы взяли паузу в переговорах по чилийцу, чтобы узнать характер повреждения француза.
Матч ТВ 08:50
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26