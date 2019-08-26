Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболТомас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба. Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо.
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Тухель признался, что хочет сохранить Неймара в «ПСЖ»

Sport24.ru03:45

Тухель не хочет отпускать Неймара

Спорт-Экспрессвчера в 21:45

Томас Тухель хочет удержать Неймара в своей команде

Sport.ru02:44

Томас Тухель: «Леонардо знает, что я хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

Матч ТВ02:38

Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара. Он очень важен для „ПСЖ“»

Sports.ruвчера в 23:10

Тухель не хочет отдавать Неймара

Газета.Ruвчера в 22:21

Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба

Чемпионат03:20
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия

Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии

Российская газета 07:35
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

RT на русском вчера в 19:27
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Наука

Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль

Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Политика

Адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной

Адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:20
Политика

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия

Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Известия 07:10
Происшествия

Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке

Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика

Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»

Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру вчера в 12:48
Политика

Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Происшествия

На Волоколамском шоссе ограничили движение после ДТП с грузовиком

Интерфакс 09:15
Общество

В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

РИА Новости 09:03
Кино

У «Симпсонов» появится спин-офф

Культовый мультсериал "Симпсоны" может обзавестись не только второй полнометражкой, которую создатели обещают фанатам уже несколько лет, но и спин-оффом.
Российская газета 09:17
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Известия 24 августа в 15:57
Общество

Двух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав

Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.
Журналистская правда 06:45
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Политика

В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана

Известия 08:52
Здоровье

В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания

В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Происшествия

В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор

По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Экономика

В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог

Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия

В Петербурге эвакуировали клинику университета имени Мечникова

РБК 09:23
Происшествия

Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Футбол

Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие

Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты

РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru 07:52
Общество

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
Lenta.ru 01:34
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