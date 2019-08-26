Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»Еженедельник Футбол 04:02
Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба. Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо.
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В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
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