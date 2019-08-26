Футбол
Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»Еженедельник Футбол 04:02
Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба. Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
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Кремль не считает предложение президента США Дональда Трампа о возвращении к формату G8 провокацией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинской области
Восемь человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей и маршрутки в Челябинской области.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
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Строительство поликлиники в Щербинке завершится осенью, она начнет принимать пациентов в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил в понедельник на встрече с жителями поселения мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:51
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
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Экономика
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Политика
В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов
Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
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Происшествия
В Boeing назвали срок возобновления эксплуатации 737 MAX
Американский авиапроизводитель Boeing ожидает возобновления эксплутации самолетов 737 MAX в IV квартале 2019 года, сообщил журналистам вице-президент по маркетингу компании Boeing Рэнди Тинсет.
Обновлено в 05:57