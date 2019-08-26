Футбол

Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»Еженедельник Футбол 04:02

Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба. Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо.
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Тухель признался, что хочет сохранить Неймара в «ПСЖ»

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Тухель: я хочу сохранить Неймара, он важен для клуба

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Спорт-Экспрессвчера в 21:45

Томас Тухель: «Леонардо знает, что я хочу сохранить Неймара в „ПСЖ“»

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Тухель не хочет отдавать Неймара

Газета.Ruвчера в 22:21

Томас Тухель хочет удержать Неймара в своей команде

Sport.ru02:44
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
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«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью в матче Серии А

Римская "Рома" и генуэзская "Дженоа" сыграли вничью в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счётом 3:3.
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Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

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В Литве задержали двоих российских пограничников

В Литве пограничники задержали двоих вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России, сообщил телеканал LNK.
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Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург после православных протестов

Художник Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы «Супрематический крест».
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Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
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В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

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Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

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Политика

Трамп предложил уничтожать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

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«Valera — Master of Puppets». «Ростов» поблагодарил Карпина за победу над «Рубином» песней группы Metallica

После игры на медиафасаде «Ростов-Арены» появилась надпись «Valera — Master of Puppets», сделав отсылку к легендарной песне группы Metallica.
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Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
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Собянин: строительство поликлиники в Щербинке завершится осенью

Строительство поликлиники в Щербинке завершится осенью, она начнет принимать пациентов в конце 2019 - начале 2020 года, сообщил в понедельник на встрече с жителями поселения мэр Москвы Сергей Собянин.
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В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии

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Экономика

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Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
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Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
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Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева

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В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

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В Boeing назвали срок возобновления эксплуатации 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing ожидает возобновления эксплутации самолетов 737 MAX в IV квартале 2019 года, сообщил журналистам вице-президент по маркетингу компании Boeing Рэнди Тинсет.
Обновлено в 05:57
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