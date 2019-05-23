Футбол
Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»Матч ТВ вчера в 16:00
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заверил, что парижская команда справится с возможным уходом нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее французский форвард намекнул на то, что может покинуть клуб.
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Главный тренер «ПСЖ» не исключил, что команду покинут и Мбаппе, и Неймар
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 11:13
Томас Тухель: «Хочу, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Если нет, мы найдем решения»
Sports.ruвчера в 11:58
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Политика
Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Общество
Одни из самых дешевых выпускных платьев в стране продаются в Ярославле
Оказалось, что в среднем купить платье на выпускной в Ярославле можно за 2190 рублей. Это на 40% ниже средней цены по стране.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Полицейского-героя обвинили в пытках задержанного
По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
На последнем звонке в школе ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Прикамье произошел пожар на газопроводе
В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв магистрального газопровода СРТО и воспламенение газа.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарёв
Полтора года руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в региональном парламенте находился под следствием.
Обновлено в 06:11
Футбол
Сергей Семак рассказал, кто сыграет с «Енисеем»
Обновлено в 09:13
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16
РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Политика
Путину доложили о деле полковника-миллиардера из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково
Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» Лессля
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
Обновлено в 07:02
Кино
В сети появился трейлер нового «Терминатора»
Paramount Pictures предстaвилa первый трейлер фильмa «Терминaтор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено в 07:58
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе
Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в России
Табло с курсами валют запретили размещать на улице.
Обновлено в 05:17
Авто
Стала известна цветовая гамма Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Общество
Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры
Обновлено в 07:28