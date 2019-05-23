Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»Матч ТВ вчера в 16:00

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заверил, что парижская команда справится с возможным уходом нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Ранее французский форвард намекнул на то, что может покинуть клуб.

Томас Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем решение»

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