Томас Тухель: «Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками „МЮ“»Sports.ru 03:48

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал реакцию болельщиков «Манчестер Юнайтед» в отношении полузащитника парижан Анхеля Ди Марии во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0). Аргентинец, ранее выступавший за «МЮ», был освистан фанатами английского клуба, а во втором тайме в сторону Ди Марии с трибун бросили стеклянную пивную бутылку.

Томас Тухель: «Думал, у Ди Марии хорошие отношения с болельщиками „МЮ“»

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