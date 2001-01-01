Футбол

Томас Тухель: «Цель „ПСЖ“ - победа в Лиге чемпионов»Спорт-Экспресс 10:24

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что целью его команды является победа в Лиге чемпионов. Немецкий специалист также сравнил парижан с "Ювентусом".
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Тухель: цель «ПСЖ» — выигрыш Лиги чемпионов

Чемпионат10:36

Томас Тухель: «Цель „ПСЖ“ - победа в Лиге чемпионов»

Спорт-Экспресс10:24

Томас Тухель: «Лига чемпионов – цель „ПСЖ“. „Ювентус“ тоже долго не может выиграть ее»

Sports.ru10:20
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В штабе Зеленского готовят восемь законопроектов для внесения в Раду

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в команде политика разрабатывают восемь законопроектов для внесения в Верховную раду.
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Власти Ирана намерены перекрыть Ормузский пролив в случае, если американские санкции начнут представлять реальную угрозу для экспорта нефти.
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Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
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Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
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Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
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Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
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В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок

Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
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Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

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Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на два дня

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Политика

Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
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Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
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Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Политика

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СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

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Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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ФК «Ростов» заявил об ошибках судьи в матче с «Оренбургом»

Напомним, в состоявшемся 20 апреля матче 24-мго тура чемпионата России «Ростов» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 3:0.
Обновлено в 10:52
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В Шереметьево пассажира не пустили в самолет из-за нецензурной брани

По его словам, члены экипажа подтвердили прибывшему наряду, что один из пассажиров прилюдно безадресно выражался нецензурной бранью.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Экономика

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
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Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина

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Опубликован график отключения горячей воды в Москве

По данным основного поставщика горячего водоснабжения Москвы, отключение горячей воды начнется с 13 мая, отключать будут на 10 рабочих дней.
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Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Пожар в психиатрическом диспансере в Рыбинске полностью потушили

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Наука

Ученые из России узнали, как просто вычислить свой биологический возраст

Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в крови, а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.
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Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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