Футбол
Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»Матч ТВ 08:46
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил промах нападающего Эрика Чупо-Мотинга по пустым воротам в матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2). — Думаю, Чупо-Мотингу не хватает уверенности, — сказал Тухель.
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Энергетика
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Шоу-бизнес
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
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Культура
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Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
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Авто
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