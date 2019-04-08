Футбол

Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»Матч ТВ 08:46

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил промах нападающего Эрика Чупо-Мотинга по пустым воротам в матче чемпионата Франции против «Страсбура» (2:2). — Думаю, Чупо-Мотингу не хватает уверенности, — сказал Тухель.
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Тухель: Шупо-Мотингу не хватает уверенности

Чемпионат15:21

Тухель объяснил фантастический промах форварда «ПСЖ» с линии штрафной неуверенностью

Sport24.ru14:34

Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»

Sportbox.RU08:46

Томас Тухель: «Чупо-Мотингу не хватает уверенности»

Матч ТВ08:46

Тухель о промахе Шупо-Мотинга: «Это закон Мерфи»

Sports.ru14:28
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Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Медведев назначил нового главу Роструда

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 13:22
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами

Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Политика

Авторы сериала «Слуга народа» извинились за реплики героя Зеленского

За слова персонажа Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа-3» извинились его создатели.
Обновлено в 14:15
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:35
Политика

Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.
Обновлено в 10:08
Авто

Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено в 11:08
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Общество

Управление Росводресурсов: строительство объекта ТКО вблизи Шиеса приведет к загрязнению рек и нарушит санитарные нормы

В ответе управления говорится, что поселок Шиес, вблизи которого планируется размещение объекта по захоронению, утилизации и переработки ТКО, расположен в границах II и III-го поясов зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового назначения филиала АО «Группа Илим» в Коряжме.
Обновлено в 14:08
Политика

Губернатор Одесской области объяснил указ Порошенко об его отставке

Причиной, по которой президент Украины Петр Порошенко решил отправить в отставку главу Одесской области Максима Степанова, стали результаты первого тура выборов главы государства.
Обновлено в 13:36
Происшествия

После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Обновлено в 15:44
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии

Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Культура

Сыну Плющенко посоветовали не выступать под песню Майкла Джексона

Организаторы европейских и азиатских ледовых шоу рекомендовали сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру не выступать на льду под песню Майкла Джексона, написала на своей странице в instagram мать ребенка, музыкальный продюсер Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Общество

Росконтроль назвал опасные марки плавленого сыра

Обновлено в 06:20
Футбол

Инвентарь Александра Головина в Steam стоит почти 2 млн рублей

Стоимость вещей CS:GO и Dota 2 в инвентаре футболиста Александра Головина составляет почти 2 млн рублей.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене

В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim

Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
Авто

Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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