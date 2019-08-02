Футбол

Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную суммуРИА Новости 14:50

В пятницу московский "Спартак" на своем стадионе провел презентацию новичков клуба. Во время нее генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн рассказал журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, что комплектование команды еще не завершено.
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