Футбол
Томас Цорн: «Спартак» продал игроков на рекордную суммуРИА Новости 14:50
В пятницу московский "Спартак" на своем стадионе провел презентацию новичков клуба. Во время нее генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн рассказал журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, что комплектование команды еще не завершено.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Космос
Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути
Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).
Обновлено в 15:28
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Турции не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе
По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали после того, как автобус с пассажирами загорелся в турецкой провинции Балыкесир, сообщает издание Hurriyet.
Обновлено в 11:34
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено в 00:44
Политика
Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров»
Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.
Обновлено в 06:36
Экономика
Путин подписал закон, меняющий порядок предоставления межбюджетных трансфертов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование предоставления трансфертов из федерального бюджета в региональные.
Обновлено в 18:02
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено вчера в 10:43
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Политолог призвал РФ наращивать информационную мощь
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян обсудил с «Царьградом» прекращение ДРСМД и заверил, что Москве нечего бояться за счет своего новейшего вооружения.
Обновлено в 11:41
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД
В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:17
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 17:19
Политика
Трамп намерен ввести блокаду Венесуэлы
Администрация президента США рассматривает вопрос о введении полной блокады Венесуэлы, заявил накануне президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 04:24
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Авто
Баварцы обновили гибридный седан BMW 530e
Компания BMW представила обновлённый гибридный седан 530e. У "четырёхдверки" увеличилась ёмкость батареи и снизилось потребление топлива.
Обновлено в 15:02
Происшествия
На КАД лоб в лоб столкнулись два грузовика
На КАД в районе съезда в Шушары лоб в лоб столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.
Обновлено в 16:33