Футбол
Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Евро-футбол.ру 10:46
Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба. Напомним, Томаров был главным тренером команды с июня по ноябрь прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Происшествия
Полыхающему Собору Парижской Богоматери грозит обрушение
Обновлено в 14:51
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Российская компания «Русал» намерена построить завод по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Экономика
Сахалинская область потратит на борьбу с бедностью три млрд рублей
В этом году власти Сахалинской области предусмотрели в региональном бюджете три млрд рублей для борьбы с бедностью.
Обновлено в 19:40
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции
Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции.
Обновлено в 18:32
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Общество
Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля
У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
Наука
В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью
Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
Обновлено 12 апреля в 17:00
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
Xiaomi предложил выбрать дизайн нового смартфона Redmi
Руководитель бренда Redmi Лу Вэйбин опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo несколько вариантов возможного дизайна флагманского устройства, выход которого ожидается в скором времени.
Обновлено в 18:46
Политика
Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 17:18
Политика
Первый республиканец вызвался бороться с Трампом на праймериз
О своем намерении бросить вызов Дональду Трампу в борьбе за выдвижение кандидатом на пост американского президента в 2020 году, официально заявил первый представитель Республиканской партии Билл Уэлд.
Обновлено в 18:32
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом
Обновлено в 18:36
Экономика
Две недостроенные гостиницы Hyatt во Владивостоке продали на аукционе
Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату
По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
Обновлено в 09:52
Экономика
Bitcoin превзошел фондовый рынок на 35% в 2019 году
С начала года биткоин подорожал на 35% по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Группировка британских войск станет участником грядущих манёвров НАТО вблизи рубежей РФ.
Обновлено в 18:02
Политика
Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы
"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено в 18:28
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Футбол
Жано может перейти в «Краснодар»
Обновлено в 12:10
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48