Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Евро-футбол.ру 10:46

Сергей Томаров вошёл в тренерский штаб "Уфы", сообщает пресс-служба клуба. Напомним, Томаров был главным тренером команды с июня по ноябрь прошлого года.
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Томаров вошел в тренерский штаб «Уфы», Перевертайло назначен старшим тренером школы клуба

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Гендиректор «Уфы»: «Томаров вошел в тренерский штаб по просьбе Евсеева»

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Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

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Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

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Томаров вошел в штаб Евсеева, Перевертайло стал старшим тренером школы «Уфы»

Sports.ru12:08
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Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
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Правильный выбор Раков, важные перемены Весов и деятельные Водолеи: гороскоп на 16 апреля

У ВЕСОВ ожидаются важные перемены, связанные с работой или местом жительства.
Обновлено в 06:00
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В Марианском желобе найдены бактерии, питающиеся нефтью

Международная команда ученых из Великобритании, России и Китая изучала образцы микробной популяции, взятой из самой глубокой части Мирового океана, и выявила новую группу бактерий, разлагающих углеводороды.
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Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
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Россия упростит получение гражданства РФ жителями ДНР и ЛНР.
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Первый республиканец вызвался бороться с Трампом на праймериз

О своем намерении бросить вызов Дональду Трампу в борьбе за выдвижение кандидатом на пост американского президента в 2020 году, официально заявил первый представитель Республиканской партии Билл Уэлд.
Обновлено в 18:32
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
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Возле дома кандидата в президенты Украины задержаны киллеры с пулеметом

Обновлено в 18:36
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Российский аукционный дом (РАД) в понедельник продал на аукционе два недостроенных гостиничных комплекса Hyatt во Владивостоке - на Корабельной набережной и мысе Бурном.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре

Обновлено в 19:29
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Петербуржец погиб при попытке разобрать дома гранату

По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
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Bitcoin превзошел фондовый рынок на 35% в 2019 году

С начала года биткоин подорожал на 35% по отношению к американскому доллару.
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Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Группировка британских войск станет участником грядущих манёвров НАТО вблизи рубежей РФ.
Обновлено в 18:02
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Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - отмечается в документе.
Обновлено в 10:37
Экономика

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
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Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
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Жано может перейти в «Краснодар»

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После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

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