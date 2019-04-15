Футбол
Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Спорт-Экспресс 10:29
Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Происшествия
В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В НАТО заявили о важности контактов с Россией
Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.
Обновлено в 05:41
Политика
Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите
Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Обновлено в 05:38
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Культура
В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Двое детей погибли при пожаре в одной из квартир в Серпухове Московской области.
Обновлено в 13:34
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода
Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Кино
Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов
Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Происшествия
Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Руководство «Спартака» провело жесткий разговор с Кононовым после поражения
Руководство московского "Спартака" провело жесткий разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает Sport24.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Общество
Экологические активисты перекрыли движение в центре Лондона
Как передает ОТР, люди частично перекрыли движение на мосту Ватерлоо и на нескольких площадях города, в том числе перед зданием парламента.
Обновлено в 13:14
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Авто
Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России
Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 11:47
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00