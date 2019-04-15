Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Спорт-Экспресс 10:29

Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.

Армия и оружие В НАТО заявили о важности контактов с Россией Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.

Политика Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.

Политика Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Армия и оружие Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.

Экономика В России создадут семь новых территорий опережающего развития Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».

Политика Главный военный прокурор Украины сбежал за границу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

Происшествия В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире Двое детей погибли при пожаре в одной из квартир в Серпухове Московской области.

Политика Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".

Шоу-бизнес Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.

Кино Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Общество Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.

Футбол Руководство «Спартака» провело жесткий разговор с Кононовым после поражения Руководство московского "Спартака" провело жесткий разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает Sport24.

Происшествия Петербуржец погиб при взрыве в квартире В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.

Экономика Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.

Общество Экологические активисты перекрыли движение в центре Лондона Как передает ОТР, люди частично перекрыли движение на мосту Ватерлоо и на нескольких площадях города, в том числе перед зданием парламента.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Политика Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».