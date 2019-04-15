Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Спорт-Экспресс 10:29

Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
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Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Спорт-Экспресс10:29

Томаров переведен в тренерский штаб «Уфы»

Советский спорт10:44

Гендиректор «Уфы»: «Томаров вошел в тренерский штаб по просьбе Евсеева»

Матч ТВ11:43

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Чемпионат11:39

Томаров вошел в тренерский штаб «Уфы», Перевертайло назначен старшим тренером школы клуба

Sport24.ru10:27

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Sport.ru12:13

Томаров вошел в штаб Евсеева, Перевертайло стал старшим тренером школы «Уфы»

Sports.ru12:08
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Происшествия

В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар

Обновлено в 13:15
Армия и оружие

В НАТО заявили о важности контактов с Россией

Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.
Обновлено в 05:41
Политика

Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите

Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.
Обновлено в 13:34
Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

Обновлено в 05:38
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Культура

В Третьяковской галерее покажут работы Эдварда Мунка

Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.
Обновлено в 12:12
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире

Двое детей погибли при пожаре в одной из квартир в Серпухове Московской области.
Обновлено в 13:34
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода

Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Кино

Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов

Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Происшествия

Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек

В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
Обновлено в 02:40
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Руководство «Спартака» провело жесткий разговор с Кононовым после поражения

Руководство московского "Спартака" провело жесткий разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым после матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает Sport24.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Экс-полицейские осуждены по делу о пытках задержанных в Петербурге

Обновлено в 13:01
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Общество

Экологические активисты перекрыли движение в центре Лондона

Как передает ОТР, люди частично перекрыли движение на мосту Ватерлоо и на нескольких площадях города, в том числе перед зданием парламента.
Обновлено в 13:14
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Авто

Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России

Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».
Обновлено в 11:47
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Общество

Минобороны опубликовало «непарадные» фотографии полководцев Победы

Обновлено в 12:45
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Евгений Николаевич Перевертайло
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Советский футболист, полузащитник; футбольный тренер.
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Российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.
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