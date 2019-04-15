Футбол

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Спорт-Экспресс вчера в 10:29

Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
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Томаров вошел в тренерский штаб «Уфы», Перевертайло назначен старшим тренером школы клуба

Sport24.ruвчера в 10:27

Томаров переведен в тренерский штаб «Уфы»

Советский спортвчера в 10:44

Гендиректор «Уфы»: «Томаров вошел в тренерский штаб по просьбе Евсеева»

Матч ТВвчера в 11:43

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Спорт-Экспрессвчера в 10:29

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Чемпионатвчера в 11:39

Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»

Sport.ruвчера в 12:13

Томаров вошел в штаб Евсеева, Перевертайло стал старшим тренером школы «Уфы»

Sports.ruвчера в 12:08
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Происшествия

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Обновлено вчера в 22:27
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Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

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В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

На Ямале из-за сильных метелей закрыли все зимники

Обновлено в 00:10
Происшествия

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В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
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Происшествия

В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Экономика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Кургане инспектора ГИБДД обвиняют в нападении на патрульного

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ГИБДД, причинившего вред здоровью сотруднику патрульно постовой службы при задержании.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Происшествия

Опубликованы фото последствий пожара внутри собора Нотр-Дам

Обновлено в 00:04
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Обновлено вчера в 08:06
Религия

РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари

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Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Ravon наладит производство своих автомобилей на автозаводе Derways в Черкесске.
Обновлено 14 апреля в 13:52
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Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Известная российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала пожар, который произошел в соборе Парижской Богоматери в Париже.
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Технологии

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Клиентов Бинбанка определили подбором В понедельник компания DeviceLock сообщила о выявленной утечке данных клиентов-физлиц, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Бинбанка "Эlіхіr".
Обновлено вчера в 18:28
Экономика

В Совфеде предложили создать госкомпанию по санации бизнеса

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко заявил РБК, что пока проект находится только на стадии идеи, однако в дальнейшем может стать законопроектом.
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Транспорт

В России планируют организовать платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
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Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Брат тигра Амура Бартек предсказал победу Владимира Зеленского в выборах на Украине.
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В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Обновлено вчера в 22:58
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
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Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

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