Футбол
Томаров вернулся в тренерский штаб «Уфы»Спорт-Экспресс вчера в 10:29
Сергей Томаров вернулся в тренерский штаб "Уфы", сообщает официальный Твиттер "горожан". Ранее он был старшим тренером школы уфимского клуба. Теперь этот пост займет Евгений Перевертайло.
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Томаров вошел в тренерский штаб «Уфы», Перевертайло назначен старшим тренером школы клуба
Sport24.ruвчера в 10:27
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