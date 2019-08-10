Футбол
«Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛЧемпионат 09:56
Автором единственного гола встречи стал полузащитник "Ротора" Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте. Таким образом, «Томь» прервала беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 6 матчей.
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«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года
LiveSport.ru08 августа в 20:00
Волгоградский «Ротор» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград11:06
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
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