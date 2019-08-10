Автором единственного гола встречи стал полузащитник "Ротора" Мухаммад Султонов, успешно реализовавший пенальти на 83-й минуте. Таким образом, «Томь» прервала беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 6 матчей.

«Томь» уступила «Ротору» и прервала беспроигрышную серию в ФНЛ

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