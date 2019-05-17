Футбол

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезонЧемпионат 02:25

«Томь» в социальной сети «Твиттер» сообщила, что успешно прошла лицензирование в Российском футбольном союзе на следующий сезон.
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«Томь» получила право сыграть в высшем дивизионе в будущем сезоне

Газета.Ru03:07

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон

Чемпионат02:25

«Томь» прошла лицензирование и имеет право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru01:55

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

Матч ТВ01:52

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

РИА Новости02:59

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

Sports.ru03:55

«Томь» получила лицензию на следующий сезон и сможет сыграть в РПЛ

vtomske.ru02:30
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Футбол

Икарди согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Российский разведывательный самолет снова полетал над США

Обновлено в 08:01
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины

Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Политика

СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины

О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Происшествия

СК попросил арестовать директора института Росрезерва

Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре

16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Теннис

Федерер снялся с турнира в Риме

Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы правой ноги.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество

В Ленинградском зоопарке показали новорожденного макака

Малыш появился на свет 3 мая в семье Черри и Жоржа. Сотрудники Ленинградского зоопарка показали петербуржцам новорожденного черного макака.
Обновлено в 07:53
Авто

Hyundai Encino стал вторым по популярности кроссовером марки

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Кремль пообещал ответить на новые санкции США на принципе взаимности

16 мая в список санкций США по «акту Магнитского» были внесены чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек», а также пять граждан РФ: бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев, которого считали возможным организатором убийства Бориса Немцова, командир «Терека» Абузайд Висмурадов, а также Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Обновлено в 06:03
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено вчера в 12:43
Игры

Valve бесплатно раздает игру Guacamelee

Обновлено вчера в 15:24
Здоровье

Москвичей бесплатно проверят на гипертонию

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Музыка

Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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