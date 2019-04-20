«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителяЧемпионат 07:00

Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба. «Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства.

«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителя

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".

Политика Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.

Происшествия Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании в Нижнекамске в Казань.

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Футбол Игнатьев: футболисты «Локомотива» как минимум не проиграют ЦСКА "Локомотив" точно наберет очки в матче с ЦСКА в московском дерби в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Происшествия Среди погибших в ДТП в Казахстане оказались граждане Узбекистана Как сообщает «Инетрфакс-Казахстан», среди пострадавших в ДТП есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

Политика Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы "Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", - говорится там.

Транспорт Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.

Армия и оружие У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".

Общество Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.