Футбол

«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителяЧемпионат 07:00

Томь — Луч
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба. «Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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