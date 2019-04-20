Футбол
«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителяЧемпионат 07:00
Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба. «Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства.
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Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Общество
Путин поздравил жителей столицы Ингушетии с 25-летием города
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Авто
С 2020 года в автомобилях бренда Volvo скорость ограничат до 180 км/час
Новые правила начнут действовать с 2020 года.
Обновлено в 07:09
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Вертолет МЧС России с медицинским модулем доставил двух пострадавших при возгорании в Нижнекамске в Казань.
Обновлено вчера в 19:38
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Футбол
Игнатьев: футболисты «Локомотива» как минимум не проиграют ЦСКА
"Локомотив" точно наберет очки в матче с ЦСКА в московском дерби в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
Обновлено 18 апреля в 14:06
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Среди погибших в ДТП в Казахстане оказались граждане Узбекистана
Как сообщает «Инетрфакс-Казахстан», среди пострадавших в ДТП есть граждане Узбекистана и Таджикистана.
Обновлено в 03:52
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Прокуратура США запросила для Бутиной полтора года лишения свободы
"Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации", - говорится там.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом
Обновлено в 06:24
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
У России появятся атомные подлодки с крылатыми ракетами
Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил журналистам о том, что Министерство обороны не исключает возможности создать две новые атомные уникальные подлодки "Борей-К".
Обновлено в 06:24
Общество
Теплицы дачников обкладывают штрафами и налогами
«Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина.
Обновлено в 05:04
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Общество
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Спорт
Олимпийский чемпион дисквалифицирован на четыре года за допинг
Кенийский легкоатлет Асбель Кипроп отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:30