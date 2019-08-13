Томская "Томь" и подмосковные "Химки" не выявили победителя в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Томске завершилась со счетом 0:0. На 47-й минуте с поля был удален игрок "Томи" Денис Талалай.

«Томь» сыграла вничью с «Химками» в матче ФНЛ

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