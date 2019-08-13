Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Химками» в матче ФНЛРИА Новости 10:07
Томская "Томь" и подмосковные "Химки" не выявили победителя в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча в Томске завершилась со счетом 0:0. На 47-й минуте с поля был удален игрок "Томи" Денис Талалай.
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Происшествия
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В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
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ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
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Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию
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Шоу-бизнес
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Кабмин Украины отказался согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:42
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
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Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Обновлено в 09:33
Происшествия
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Обновлено в 08:40
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
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Экономика
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Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
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Театры
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В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
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В Киргизии задержан подозреваемый в убийстве бойца спецназа «Альфа»
Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемого в убийстве бойца спецназа «Альфа» Усенбека Ниязбекова, руководившего штурмом резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет «Kaktus.media» со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Политика
Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма
В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53