В Томске вничью сыграли «Томь» и красноярский «Енисей». За 90 с лишним минут команды не забили друг другу ни одного мяча. С аналогичным счетом завершился матч в Москве, где «Чертаново» принимало «Химки».

«Томь» сыграла вничью с «Енисеем», «Чертаново» — с «Химками»

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