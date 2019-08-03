Футбол

«Томь» сыграла вничью с «Енисеем», «Чертаново» — с «Химками»Sport24.ru 09:58

Томь — Енисей
0 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Роман Мануйлов
67′
В Томске вничью сыграли «Томь» и красноярский «Енисей». За 90 с лишним минут команды не забили друг другу ни одного мяча. С аналогичным счетом завершился матч в Москве, где «Чертаново» принимало «Химки».
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