«Томь» сыграла вничью с «Чертаново», «Авангард» обыграл «Тюмень»Sportbox.RU 07:59

«Чертаново» и «Томь» завершили вничью матч 31-го тура ФНЛ. Команды обменялись голами в первом тайме. Полузащитник гостей Александр Ставпец открыл счет, а форвард Владислав Сарвели забил ответный мяч.

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Шоу-бизнес Максим Виторган купается во внимании женщин Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.

Политика Зеленский встретился с Макроном в Париже Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже, сообщили в пресс-службе украинского политика.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Политика Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

Происшествия В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Шоу-бизнес 55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.

Гаджеты Названы самые продаваемые устройства Apple Cstore (сеть магазинов техники Apple) проанализировала продажи гаджетов Apple за первый квартал этого года.

Происшествия Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Политика Лавров не исключил проблем с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД После развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нельзя исключать проблем с вопросом продления срока действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Котенок выжил после получасовой стирки в машинке Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.

Общество Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.

Экономика Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.

Политика Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Общество В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.

Происшествия На берегу реки в Электростали нашли сумку с трупом мужчины На берегу реки Раменки в подмосковной Электростали обнаружена сумка с трупом неизвестного мужчины.