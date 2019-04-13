Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Чертаново», «Авангард» обыграл «Тюмень»Sportbox.RU 07:59
|32′
Александр Ставпец
Владислав Сарвели
|45′+1′
|89′
Николай Калинский
«Чертаново» и «Томь» завершили вничью матч 31-го тура ФНЛ. Команды обменялись голами в первом тайме. Полузащитник гостей Александр Ставпец открыл счет, а форвард Владислав Сарвели забил ответный мяч.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
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