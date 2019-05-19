Футбол

«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛГазета.Ru 07:14

Томь — Спартак-2
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
39′
Кирилл Фольмер
Александр Ставпец
60′
Александр Ставпец
85′
"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт". В 37-м туре Олимп - ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй дивизион) "Томь" обыграла "Спартак-2" со счетом 2:1.
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