Футбол
«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛГазета.Ru 07:14
|39′
Кирилл Фольмер
Александр Ставпец
|60′
Александр Ставпец
|85′
"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт". В 37-м туре Олимп - ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй дивизион) "Томь" обыграла "Спартак-2" со счетом 2:1.
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