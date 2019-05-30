Футбол
«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»Вести-Томск 02:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
ВТБ решил продать долю в «Медиалогии»
ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.
Обновлено в 04:13
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Футбол
Доходы российских футбольных клубов за год выросли на 16%
Совокупный доход российских футбольных клубов за год вырос на 15,9% и составил €813 млн, следует из отчетности аудиторской компании Deloitte.
Обновлено в 07:50
Футбол
Дзюба рассказал о своей реакции на предложение из Китая
Обновлено в 08:50
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Авто
Suzuki привезла в РФ лимитированную версию кроссовера Suzuki SX4
Тираж Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer будет ограничен 50 экземплярами: 25 автомобилей придется на версию с 1,6-литровым атмосферным двигателем и передним приводом, а другие 25 – на более динамичное исполнение с 1,4-литровым турбомотором и полным приводом.
Обновлено в 03:31
Общество
В России сократилось число непьющих людей
В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Кино
Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности
Что доказывает агрегатор Internet Movie Database (IMDb), согласно которому новый сериал канала, мрачнейшая драма "Чернобыль", только что стала самым популярным телешоу в истории (по версии IMDb) - со средней оценкой эпизода 9,6 балла из десяти.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия
«Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота
Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста «Голоса» Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53
Общество
Из судов Краснодара изъяли дела в ходе проверки жалоб автоконцернов
Ранее крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, пожаловались в ФСБ, Генпрокуратуру РФ, Совет по противодействию коррупции при президенте России и Высшую квалификационную коллегию судей на мошеннические схемы по взысканию компенсаций с участием судов Краснодара.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Марсоход Curiosity обнаружил самые крупные отложения марсианской глины, которые когда-либо удавалось найти.
Обновлено в 06:15
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48