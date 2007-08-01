Футбол

«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»Вести-Томск 02:47

Уфа — Томь
сегодня
в 10:00
Чемпионат России. Переходный турнир
Стадион «Нефтяник»
Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
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