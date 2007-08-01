«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»Вести-Томск 02:47

Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.

«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»

Общество Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.

Происшествия Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Экономика ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 г. в 200 млрд руб ВТБ сохраняет прогноз по прибыли по итогам 2019 года в размере 200 млрд рублей, сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции.

Шоу-бизнес Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.

Общество В России сократилось число непьющих людей В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.

Происшествия В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Происшествия У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Авто Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.

Авто Ferrari представила 1000-сильный супергибрид Масса автомобиля составила 1570 кг, что на 13 кг легче предыдущего супергибрида LaFerrari.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Происшествия Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".

Политика Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов РФ В обращении украинского парламента к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других стран осуждается «нарушение прав коренных народов» в РФ.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Энергетика Прибыль «Газпрома» выросла на 44% По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Общество В российской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах В Пензенской области родителей выпускников возмутило отсутствие дверей в туалетах во время сдачи школьниками ЕГЭ, пишет Российская газета.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Спорт Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.

Армия и оружие Су-57 получит противокорабельную ракету Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.