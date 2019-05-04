Футбол
«Томь» с минимальным счетом одолела «Авангард»Спорт-Экспресс 06:56
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Николай Калинский
|56′
В матче 35-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Томь" на своем поле обыграла "Авангард" со счетом 1:0. Томская команда, напомним, занимает третье место в турнирной таблице, а "Авангард" – седьмое.
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