Футбол

«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»Sportbox.RU 06:58

Томь — Авангард (Курск)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Николай Калинский
56′
«Томь» на своем поле нанесла поражение «Авангарду» в матче 35-го тура чемпионата ФНЛ. Единственный гол в этой встрече забил Николай Калинский в начале второго тайма.
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«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»

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