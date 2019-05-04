Футбол
«Томь» с минимальным счетом обыграла «Авангард»Sportbox.RU 06:58
ФНЛ, сегодня
Стадион «Труд»
Николай Калинский
|56′
«Томь» на своем поле нанесла поражение «Авангарду» в матче 35-го тура чемпионата ФНЛ. Единственный гол в этой встрече забил Николай Калинский в начале второго тайма.
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