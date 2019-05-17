«Томь» прошла лицензирование в РФССпорт-Экспресс 01:27

ФК "Томь" успешно прошел лицензирование в Российском Футбольном Союзе на следующий сезон 2019/20 г.г. pic.twitter.com/P9mYFLP504 – ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 17 мая 2019 г.

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