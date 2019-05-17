Футбол

«Томь» прошла лицензирование в РФССпорт-Экспресс 01:27

ФК "Томь" успешно прошел лицензирование в Российском Футбольном Союзе на следующий сезон 2019/20 г.г. pic.twitter.com/P9mYFLP504 – ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 17 мая 2019 г.
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«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон

Чемпионат02:25

«Томь» прошла лицензирование и имеет право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru01:55

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

Матч ТВ01:52

«Томь» прошла лицензирование в РФС

Спорт-Экспресс01:27

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

РИА Новости02:59

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

Sports.ru03:55

«Томь» получила лицензию на следующий сезон и сможет сыграть в РПЛ

vtomske.ru02:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
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В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Политика

Доход 60 региональных депутатов оказался ниже прожиточного минимума

Задекларированный доход 60 российских депутатов оказался ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В московском парке спасли ребенка, который провалился в люк

В парке 850-летия Москвы спасли ребенка, который провалился в люк.
Обновлено в 11:31
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Происшествия

Самое нелепое видео погони спецназа за подозреваемым появилось в Сети

В Сети появилось видео погони силовиков за подозреваемым. Город, где происходит действие, не называется.
Обновлено в 08:25
Хоккей

«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена

Обновлено в 09:50
Происшествия

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга в Петербурге

Полиция задержала семерых участников ЛГБТ-митинга на площади Ленина в Петербурге, сообщает ЗАКС.ру.
Обновлено в 12:15
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Футбол

РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».
Обновлено в 10:59
Авто

Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов

Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Политика

Великобритания меняет правила въезда в страну

С 20 мая Великобритания отменяет бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Это делается для сокращения очередей в пунктах прибытия.
Обновлено в 11:55
Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар

Обновлено в 10:50
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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