Футбол
«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезонSportbox.RU 01:52
«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Экономика
Российские индексы на открытии покажут инерционный рост
Открытие торгов пятницы в России ожидается на позитивной стороне, индексы продолжат рост по инерции.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Авто
Suzuki объявила в России скидки на обновленный кроссовер Vitara
Как передает пресс-служба марки, до конца месяца соимость кроссовера Suzuki Vitara стартует с отметки в 999 тыс. рублей.
Обновлено в 00:55
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Бывший гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года колонии за взятки
Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:14
Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Петербурге покажут первые русские пулеметы
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике
Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Здоровье
В Ростовской области почти 400 тыс льготников отказались от лекарств
В Ростовской области в пять раз сократилось количество федеральных льготников, желающих получить медикаменты, вместо этого они выбрали деньги, сообщил заместитель начальника фармацевтического управления Андрей Харахашян.
Обновлено вчера в 08:40
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев»
Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14