Футбол

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезонSportbox.RU 01:52

«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
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«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

Sports.ru03:55

«Томь» прошла лицензирование и имеет право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru01:55

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

Матч ТВ01:52

«Томь» прошла лицензирование в РФС

Спорт-Экспресс01:27

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон

Чемпионат02:25

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

РИА Новости02:59

«Томь» получила лицензию на следующий сезон и сможет сыграть в РПЛ

vtomske.ru02:30
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Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Экономика

Российские индексы на открытии покажут инерционный рост

Открытие торгов пятницы в России ожидается на позитивной стороне, индексы продолжат рост по инерции.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Авто

Suzuki объявила в России скидки на обновленный кроссовер Vitara

Как передает пресс-служба марки, до конца месяца соимость кроссовера Suzuki Vitara стартует с отметки в 999 тыс. рублей.
Обновлено в 00:55
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Обновлено в 02:10
Наука

Названы повышающие риск развития рака факторы

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Бывший гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года колонии за взятки

Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:14
Экономика

Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России

Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска

Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

В Петербурге покажут первые русские пулеметы

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Здоровье

В Ростовской области почти 400 тыс льготников отказались от лекарств

В Ростовской области в пять раз сократилось количество федеральных льготников, желающих получить медикаменты, вместо этого они выбрали деньги, сообщил заместитель начальника фармацевтического управления Андрей Харахашян.
Обновлено вчера в 08:40
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев»

Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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