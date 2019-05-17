Футбол
«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезонМатч ТВ 01:52
«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Музыка
Определены первые финалисты «Евровидения-2019»
Обновлено 14 мая в 18:53
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Петербурге госпитализировали ребенка после нападения мужчины
Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
Экономика
В «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в Европу
Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов
В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Кино
Студия Amazon закрыла сериал «Тик» Бена Эдлунда
Решение об остановке производства сериала приняла киностудия Amazon после выпуска двух сезонов шоу.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Игры
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME
С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Беглов рассказал, что борется с бюрократией с помощью «ВКонтакте»
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что ему удается бороться с бюрократией с помощью «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 17:38
Здоровье
Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек
Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Важно определить заболевание на ранних стадиях и не допустить страшных последствий, сообщает «МК в Волгограде».
Обновлено в 03:38
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16