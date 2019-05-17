Футбол

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезонМатч ТВ 01:52

«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
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«Томь» получила право сыграть в высшем дивизионе в будущем сезоне

Газета.Ru03:07

«Томь» успешно прошла лицензирование на следующий сезон

Чемпионат02:25

«Томь» прошла лицензирование и имеет право сыграть в РПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru01:55

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

Матч ТВ01:52

«Томь» прошла лицензирование в РФС

Спорт-Экспресс01:27

«Томь» прошла лицензирование РФС на сезон-2019/20

РИА Новости02:59

«Томь» получила лицензию на следующий сезон и сможет сыграть в РПЛ

vtomske.ru02:30
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Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

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Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

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Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено вчера в 07:19
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В Раду внесли постановление об увольнении Климкина

Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
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Двенадцатилетнего школьника госпитализировали в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного мужчины, полиция разыскивает нападавшего, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:08
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Сбербанк запускает сервис денежных переводов в Европу через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
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Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Экономика

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Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

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Кино

Студия Amazon закрыла сериал «Тик» Бена Эдлунда

Решение об остановке производства сериала приняла киностудия Amazon после выпуска двух сезонов шоу.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

Обновлено в 03:53
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Игры

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С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.
Обновлено вчера в 12:25
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что ему удается бороться с бюрократией с помощью «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 17:38
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Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
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Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Важно определить заболевание на ранних стадиях и не допустить страшных последствий, сообщает «МК в Волгограде».
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Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
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