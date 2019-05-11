Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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Общество
Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро
Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Музыка
В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»
В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Космос
Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота
Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова «нашла» любовь на съемочной площадке
Обновлено в 21:26
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина
Эксперимент ученых показал, что более устойчивая психика оказалась у тех добровольцев, которые на регулярной основе выпивали более десяти бокалов вина в неделю.
Обновлено в 07:10
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика
Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами
Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Общество
И немножко нервно: псковичи рассказали, как они относятся к мигрантам
Немудрено, что оставшиеся псковичи начали волноваться, как верно подметила одна из участниц нашего уличного опроса.
Обновлено в 07:25
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов
Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Футбол
ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции
ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0.
Обновлено в 15:56
Футбол
«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ
Калининградская "Балтика" обыграла "СКА-Хабаровск" в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:20