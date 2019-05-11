Футбол

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06

Шинник — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
6′
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нижний Новгород» крупно обыграл «Краснодар-2», «Томь» в гостях уступила «Шиннику»

Матч ТВ10:09

«Томь» проиграла «Шиннику» и потеряла шанс выйти в РПЛ напрямую

Sport24.ru09:57

«Шинник» вывел «Сочи» и «Тамбов» в премьер-лигу

Спорт-Экспресс09:58

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»

Tomsk.Ru10:06

«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛ

Чемпионат09:53

«Томь» в Ярославле уступила «Шиннику» с минимальным счетом

РИА Томск09:57

Удаляемся от стыков: курский «Авангард» проиграл «Томи»

Друг для друга (Курск)вчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Общество

Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро

Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество

Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено в 06:23
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

Обновлено в 05:04
Музыка

В Петербурге пройдут «Танцы с оркестром»

В Северной столице, в клубе "А2" пройдет концерт "Танцы с оркестром". Об этом сообщают "Невские новости".
Обновлено в 02:44
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова «нашла» любовь на съемочной площадке

Обновлено в 21:26
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина

Эксперимент ученых показал, что более устойчивая психика оказалась у тех добровольцев, которые на регулярной основе выпивали более десяти бокалов вина в неделю.
Обновлено в 07:10
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Политика

Куба вводит контроль за социально значимыми продуктами

Власти Кубы вводят контроль за социально значимыми продуктами питания, сообщила министр внутренней торговли Бетси Диас в интервью государственному телеканалу.
Обновлено в 20:07
Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Общество

И немножко нервно: псковичи рассказали, как они относятся к мигрантам

Немудрено, что оставшиеся псковичи начали волноваться, как верно подметила одна из участниц нашего уличного опроса.
Обновлено в 07:25
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика

Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Общество

Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%

«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Футбол

ПАОК вслед за чемпионатом выиграл Кубок Греции

ПАОК стал обладателем Кубка Греции. В финальном матче клуб из Салоников победил АЕК - 1:0.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Футбол

«Балтика» победила «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика" обыграла "СКА-Хабаровск" в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шинник
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из города Ярославля. Клуб основан 15 января 1957 года, в 1957-1960 годах носил название «Химик». Домашние матчи проводит на стадионе «Шинник». В настоящее время выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное