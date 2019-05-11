Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Нурсултан Назарбаев наградил орденом Алишера Усманова
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Представители США и Польши обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Переговоры состоялись в минувшую пятницу, 10 мая. Главной темой обсуждения стало укрепление восточного фланга НАТО.
Обновлено в 02:30
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Горький шоколад и имбирь помогут бросить курить
Выяснилось, что обычный горький шоколад может помочь в том, чтобы бросить курить.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Политика
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Авто
Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
Компания Evolve Automotive устроила тестовый заезд Audi C7 RS6 Avant и BMW M5 F10.
Обновлено в 04:03
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено в 09:32
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено в 10:15
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Общество
Овер, извините, букинг: что делать, если ваш билет на самолёт продали другому пассажиру
Авиакомпании давно ведут статистику и наблюдают за количеством людей, которые приобрели билеты на рейс, и количеством пассажиров, которые явились на посадку.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
США поставили Индии первый из 22 вертолетов Apache
Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года, пишет в субботу газета Times of India.
Обновлено в 08:30
Футбол
Британский таблоид назвал Азмуна «иранским Месси»
Таблоид The Sun составил список "новых Месси" для 23 стран. "Иранским Месси" назван форвард "Зенита" Сердар Азмун.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Спорт
Aerial признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid
Игрок Ence Яни «Aerial» Юссила признан самым ценным игроком BLAST Pro Series Madrid по версии сайта HLTV.org За 7 сыгранных карт финн только дважды уходил в минус по убийствам/смертям.
Обновлено в 18:32
Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр не планирует занимать пост канцлера ФРГ до 2021 года.
Обновлено в 19:15
Политика
Одесса: не бунтовать, а торговаться (Тиждень, Украина) (Украïнський тиждень)
С утра 2 мая Куликово Поле в Одессе уже традиционно окружено.
Обновлено в 18:52
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку
Бывшая жена отца Меган Маркл призвала не подпускать его к внуку. Она считает, что Томас Маркл был ужасным отцом.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13