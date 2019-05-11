Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru вчера в 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Монако» уступил «Ниму» и вплотную приблизился к зоне вылета
В турнирной таблице «Монако» (33 очка) занимает 17 место и лишь по дополнительным показателям опережает идущий в зоне стыков «Кан».
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено вчера в 10:35
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Российский артист Сергей Лазарев заявил, что закроет свои социальные сети после участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 00:49
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
Стоит отметить, что еще два участника РПЛ определяться путем стыковых матчей 13-й и 14-й команд из первого дивизиона с третьим и четвертым клубами второго дивизиона.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено вчера в 13:01
Культура
Умерла звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса Пегги Липтон, известная по роли Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс", умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:11
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Девять человек претендуют на пост главы Минэконома Забайкалья
На пост главы Минэконома в рамках кадрового проекта «Забайкальский призыв» претендуют девять человек, сообщили корреспонденту «МК в Чите» в пресс-службе губернатора региона.
Обновлено вчера в 22:36
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Армия и оружие
Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 00:31
Общество
В Воронеже прошел масштабный мотофестиваль
Сегодня в наш город на открытие мотосезона - H.O.G Spring Challenge – приехали 1730 участников мотофестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Минска, Уфы и других городов.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Группа Little Big выпустила трек в память о Ките Флинте
Обновлено вчера в 22:28
Кино
Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети
Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
Обновлено вчера в 09:32
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В Праге сняли на видео употребляющего наркотики депутата Резника
После возвращения в Петербург Резник дал интервью, где заявил, что не употреблял наркотики в Праге.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено 10 мая в 23:51