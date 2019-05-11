Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru вчера в 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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Происшествия
В жилом доме в Ростовской области взорвался газ
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Кратковременный дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
В Москве днем воздух прогреется до 21-23 градуса тепла, по области ожидается до плюс 24 градусов.
Обновлено вчера в 23:08
Технологии
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
В Иркутске создали программу для поиска информации об участниках ВОВ
Иркутские IT-специалисты создали программу "Лица Победы".
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
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Шоу-бизнес
Вдова Табакова закрутила роман с молодым актёром, сообщает НТВ
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ярославлем
Четыре человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик
Ингушского активиста Нальгиева доставили из Минска в Нальчик Магас, 11 мая.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин
Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. В список впервые попал российский бизнесмен Михаил Фридман.
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
Пентагон намерен предложить меры по охране границы без участия военных
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что необходимо разработать меры для обеспечения безопасности на границе с Мексикой без участия военнослужащих Пентагона.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Единоборства
Фрейре нокаутировал Чендлера на Bellator 221
В главном поединке вечера Патрисио Фрейре уже в первом раунде нокаутировал Майкла Чендлера.
Обновлено вчера в 23:46
Путешествия
Названы самые дешевые авиамаршруты на лето
При перелетах внутри России самым дешевым стал билет из Москвы в Псков (1 773 рубля).
Обновлено вчера в 15:09
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Трамп приказал поднять пошлины на товар из Китая
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп дал поручение о введение пошлины на продукцию из Китая ещё на 300 миллиардов долларов.
Обновлено 10 мая в 23:30
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных
В Южной Корее планируют начать разработку боевых роботов, которые будут подобны людям, животным и насекомым.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09