Футбол

«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06

Шинник — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
6′
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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