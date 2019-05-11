Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Обновлено в 14:01
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Футбол
Клуб Бекхэма и Гиггза вышел в профессиональную лигу Англии
«Солфорд Сити», владельцами которого являются пять бывших игроков «Манчестер Юнайтед», впервые в истории вышел в четвертый дивизион чемпионата Англии.
Обновлено в 13:40
Политика
Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Обновлено в 06:46
Политика
В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа.
Обновлено в 02:53
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Галкин с Пугачевой отдыхали на свежем воздухе, судя по всему, около своего замка в Московской области.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке
Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Футбол
Гол Неймара помог «ПСЖ» обыграть «Анже»
"ПСЖ" обыграл "Анже" в матче 36-го тура лиги 1. Счет открыл самый дорогой футболист мира Неймар.
Обновлено в 12:56
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Как в мегаполисе повторить рекорд 123-летнего Аппаза Илиева
Признанный самым пожилым россиянином 123-летний Аппаз Илиев, который скончался 10 мая, рассказывал журналистам, что никогда не курил, не употреблял алкоголь, избегал приема лекарств, ел овощи только со своего огорода и пил родниковую воду.
Обновлено в 12:22
Футбол
«Шахтёр» разобрался с «Александрией», сделав шаг к чемпионству
Голы Давида Хочолавы и Жуниора Мораеса позволили "горнякам" обыграть "Александрию" со счетом 2:1, все мячи были забиты после розыгрышей угловых.
Обновлено в 14:42
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
Обновлено в 10:08
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Казани эвакуировали гостиницу из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации более 200 человек из гостиницы «Татарстан» в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Обновлено в 11:38
Авто
Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X
Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено в 13:32
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения
Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45