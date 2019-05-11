«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06

Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.

Происшествия Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.

Политика Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н» Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Футбол «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Авто Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.

Политика Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Политика Цукерберг оценил требование разделить Facebook Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.

Происшествия Помощника московского прокурора нашли мертвым В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авто Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более Совершенно новый автомобиль получил 9-ступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями и аналогичный Regera тип двигателя мощностью 1600 л.с. при использовании биотоплива E85 или 1280 л.с. на бензине.

Происшествия В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека В управлении МВД по Ярославской области проинформировали о том, что в ДТП в регионе погибли четыре человека.

Политика Порошенко уволил замглавы своей администрации Украинский лидер Пётр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова.

Игры Новую часть Stronghold покажут на E3 Одним из участников события станет команда FireFly Studios, которая тоже планирую привезти с собой новинку, а именно следующую часть знаменитой серии стратегий Stronghold.

Шоу-бизнес «Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала» Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.