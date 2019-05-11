Футбол
«Томь» проиграла ярославскому «Шиннику»Tomsk.Ru 10:06
Следующий матч 37 тура состоится между командами «Томь» и «Спартак — 2» в Томске на стадионе «Труд» 19 мая.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших в ДТП с трамваем
При столкновении трамвая, микроавтобуса и автомобиля в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, в том числе два подростка.
Обновлено в 14:47
Политика
Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»
Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
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Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву
Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
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Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов»
Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
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Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу
Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).
Обновлено в 07:54
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
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В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Политика
Цукерберг оценил требование разделить Facebook
Марк Цукерберг оценил слова Криса Хьюза о необходимости разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 15:28
Культура
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым
Друзья и поклонники простились с композитором Евгением Крылатовым.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Авто
Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более
Совершенно новый автомобиль получил 9-ступенчатую трансмиссию с несколькими сцеплениями и аналогичный Regera тип двигателя мощностью 1600 л.с. при использовании биотоплива E85 или 1280 л.с. на бензине.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Ярославской области жертвами ДТП стали четыре человека
В управлении МВД по Ярославской области проинформировали о том, что в ДТП в регионе погибли четыре человека.
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Порошенко уволил замглавы своей администрации
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Обновлено в 15:23
Игры
Новую часть Stronghold покажут на E3
Одним из участников события станет команда FireFly Studios, которая тоже планирую привезти с собой новинку, а именно следующую часть знаменитой серии стратегий Stronghold.
Обновлено в 15:00
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«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»
Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.
Обновлено в 12:09
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
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Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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Космос
Астрономы обнаружили чужеродную звезду, застрявшую в Млечном Пути
Ученые обнаружили, что именно эта звезда, известная как J1124+4535, имеет химический состав, который отличается от состава других звезд всех других звезд нашей галактики.
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