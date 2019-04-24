«Томь» проиграла «Сибири», «Спартак-2» сильнее «Тюмени»Евро-футбол.ру 10:18

Недавний фаворит ФНЛ, "Томь", снова провела неудачный матч. В 33-м туре ФНЛ томичи играли с "Сибирью" и не смогли отыграться, пропустив гол на 28-й минуте от Артёма Коржунова - 0:1. В параллельной игре "Спартак-2" в гостях огорчил "Тюмень" (2:1).

Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Политика Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Шоу-бизнес МакSим пострадала в серьезном ДТП Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.

Политика Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Футбол Ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии ПФА Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк получит награду лучшему игроку года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Происшествия На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Политика ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.

Авто Renault начал продажи обновленного Kaptur в России Компания Renault запустила продажи российского рынка обновленного кроссовера Kaptur.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Авто Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками "По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.

Наука Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.

Армия и оружие США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.

Армия и оружие Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.

Энергетика Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Школу эвакуировали на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва Из школы на юго-западе Москвы эвакуировано около 100 человек из-за анонимного звонка о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Экономика Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.

Хоккей «Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.

Происшествия Кабина башенного крана загорелась в Москве Кабина башенного крана загорелась в Москве. Техника находится на улице Большая Почтовая (Басманный район).