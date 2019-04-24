Футбол
«Томь» проиграла «Сибири», «Спартак-2» сильнее «Тюмени»Евро-футбол.ру 10:18
Недавний фаворит ФНЛ, "Томь", снова провела неудачный матч. В 33-м туре ФНЛ томичи играли с "Сибирью" и не смогли отыграться, пропустив гол на 28-й минуте от Артёма Коржунова - 0:1. В параллельной игре "Спартак-2" в гостях огорчил "Тюмень" (2:1).
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