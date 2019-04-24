Футбол

«Томь» проиграла «Сибири», «Спартак-2» сильнее «Тюмени»Евро-футбол.ру 10:18

Сибирь — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
Артем Коржунов
28′
Недавний фаворит ФНЛ, "Томь", снова провела неудачный матч. В 33-м туре ФНЛ томичи играли с "Сибирью" и не смогли отыграться, пропустив гол на 28-й минуте от Артёма Коржунова - 0:1. В параллельной игре "Спартак-2" в гостях огорчил "Тюмень" (2:1).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сибирь» обыграла «Томь», «Тюмень» дома уступила «Спартаку-2»

Чемпионат10:18

Идущая третьей в ФНЛ «Томь» уступила «Сибири» и не побеждает уже 4 матча подряд

Sport24.ru10:12

Вековое противостояние: «Сибирь» против «Томи»

ГТРК Новосибирск06:00

«Спартак-2» победил в Тюмени, «Сибирь» обыграла «Томь»

Матч ТВ09:56

«Томь» проиграла «Сибири» в Новосибирске

Tomsk.Ru10:06

РПЛ все дальше: «Томь» в гостях уступила одному из аутсайдеров лиги

vtomske.ru09:57

«Сибирь» одолела «Томь» в домашнем матче ФНЛ

РИА Новости10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Политика

Украинская Рада хочет ограничить права президента

На странице Валерия Писаренко, являющегося членом депутатской группы «Возрождение» в Facebook появилось сообщение о том, что Верховная Рада Украины разработала новый законопроект, согласно которому права и полномочия президента страны существенно ограничиваются и передаются премьер-министру и парламенту.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Общество

В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Рабочие строительной компании признались, что курили в Нотр-Даме

Обновлено в 10:32
Футбол

Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина

"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Политика

ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу

Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Общество

Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Энергетика

Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ

Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Глава МИД Турции пригрозил найти замену F-35 в другой стране

Ранее СМИ сообщали, что, в случае невозможности получить у США F-35, Анкара может закупить российские самолеты пятого поколения Су-57 Если США откажутся поставить Турции истребители пятого поколения F-35, республика удовлетворит потребность в аналогичных самолетах в другой стране.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Школу эвакуировали на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва

Обновлено в 11:27
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Футбол

Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Происшествия

Саратовец снял на видео «жесткое» задержание таксиста

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В Пентагоне не хотят новой гонки вооружений с Россией

США не заинтересованы в новой гонке вооружений с РФ и создании видов оружия аналогичных тем, о которых объявила российская сторона в последнее время, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.
Обновлено в 11:42
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Футбол

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 10:45
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 08:30
Путешествия

Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку

Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Авто

Honda Civic Type R собрали из конструктора Lego

Напомним, Honda Civic Type R оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей в 320 л.с. До 100 км/ч хэтчбэк разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 км/ч.
Обновлено в 10:43
Политика

Киев пожаловался на досмотр украинских судов в Керченском проливе

Глава пограничной службы Украины Петр Цигикал обвинил Россию в том, что она препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.
Обновлено в 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное