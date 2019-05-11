Футбол
«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛЧемпионат 09:53
«Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков. В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Краснодар-2».
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Обновлено в 15:56
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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
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Умер самый пожилой житель России
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Порошенко уволил замглавы своей администрации
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Обновлено в 15:26
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Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России
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Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
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Компания Evolve показала гонку BMW M5 F10 и Audi C7 RS6 Avant
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«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ
Футбольные клубы «Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Обновлено в 10:51