Футбол

«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛЧемпионат 09:53

Шинник — Томь
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Шинник»
Эльдар Низамутдинов
6′
«Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков. В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Краснодар-2».
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