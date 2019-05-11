Футбол
«Томь» проиграла «Шиннику» и лишилась шансов на прямой выход в РПЛЧемпионат 09:53
«Томь» лишилась шансов на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, так как за два тура до конца турнира отстаёт от «Тамбова», идущего на 2-м месте, на 7 очков. В другом матче тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Краснодар-2».
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Политика
Преемница Меркель отказалась от поста канцлера ФРГ
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Происшествия
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Политика
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Здоровье
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Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
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Обновлено вчера в 23:14
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Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку
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Если в первой половине нулевых Большие Исады, Кировский рынок, Татар-базар, Селенские Исады служили четырьмя условными «лентами», «океями», «перекрестками» и «ашанами», а мелкие рынки вроде базарчиков на Воробьева, Татищева какими-нибудь «погребками» — то к середине нулевых даже официальная статистика показывала: отношение покупателей меняется.
Обновлено в 05:14
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
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Политика
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Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Власти Йемена прокомментировали решение хуситов о передислокации сил
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Политика
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Авто
Специальный Ford Aspire Blu по цене Lada Vesta появился в продаже
Цены на Ford Aspire Blu в Индии стартуют от 750 000 рупий (700 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 22:54
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Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
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Общество
На акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили более миллиона деревьев
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Обновлено в 09:01
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05