Футбол

«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»
Матч ТВ
08:00

Счет на 22-й минуте открыл игрок гостей Павел Кудряшов. Затем хозяева ответили точным ударами Павла Игнатовича (83-я минута) и Даниила Фомина (90-я минута, с пенальти). В другой встрече дня «Спартак-2» дома проиграл «Химкам» — 0:1. Победу подмосковной команде принес Илья Белоус.
Матч ТВ08:00

Подробнее о событии

Денис Маслов: «Мы забрали шесть очков у Томска и четыре очка у Тамбова. Никто из ФНЛ этого не делал»

КП - Нижний Новгород10:20

«Нижний Новгород» вырвал победу в матче с «Томью», забив два гола в концовке

Чемпионат08:02

«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Sportbox.RU08:00

«Томь» проиграла «Нижнему Новгороду», «Спартак-2» уступил «Химкам»

Матч ТВ08:00

Лидирующая в ФНЛ «Томь» проиграла «Нижнему Новгороду»

Sport24.ru08:00

«Нижний Новгород» одержал волевую победу над «Томью»

Спорт-Экспресс07:54

ФК «Нижний Новгород» обыграл «Томь»

Время Н08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Обновлено в 10:40
Футбол

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

Обновлено в 10:42
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 10:40
Футбол

Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 10:29
Футбол

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:39
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
Футбол

Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Обновлено в 08:00
Футбол

ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
Футбол

Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 10:31
Футбол

«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:37
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 10:10
Футбол

Миллер-Макинтайр стал игроком «Зенита»

Миллер-Макинтайр начал профессиональную карьеру в Бельгии. Летом 2017 года он перешел в «Парму».
Обновлено в 10:12
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан в 1957 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8 место в премьер-лиге 2006 и 2010, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нижний Новгород
Город в России
Город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Основан, предположительно, 4 [10] февраля 1221 года владимирским князем Юрием Всеволодовичем.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное