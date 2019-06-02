Футбол
«Томь» примет «Уфу» на домашнем поле в ответном стыковом матчеVtomske.ru вчера в 23:00
"Томь" примет "Уфу" на домашнем поле в ответном стыковом матче Второй стыковой матч за место в Российской Премьер-Лиге между "Томью" и футбольным клубом "Уфа" состоится в Томске в воскресенье на стадионе "Труд".
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Когда силы явно неравны: смотрим стыковые матчи РПЛ и ФНЛ на «МАТЧ! Премьер»
Tricolor TV Magazineвчера в 10:07
«Томь» — «Уфа». Прогноз и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 2 июня 2019 года
LiveSport.ru31 мая в 19:00
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