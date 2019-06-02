«Томь» примет «Уфу» на домашнем поле в ответном стыковом матчеVtomske.ru вчера в 23:00

"Томь" примет "Уфу" на домашнем поле в ответном стыковом матче Второй стыковой матч за место в Российской Премьер-Лиге между "Томью" и футбольным клубом "Уфа" состоится в Томске в воскресенье на стадионе "Труд".

«Томь» примет «Уфу» на домашнем поле в ответном стыковом матче

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