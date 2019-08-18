Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничьюSport24.ru 14:00
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» в гостях одержала победу над «Краснодаром-2». На 30-й минуте хозяева остались вдесятером из-за удаления Ильи Мартынова, а Максим Казанков реализовал пенальти. В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику».
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