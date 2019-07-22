Томская "Томь" обыграла курский "Авангард" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 2:0.

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