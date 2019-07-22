Томская "Томь" обыграла курский "Авангард" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Томске, завершилась со счетом 2:0.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.

Футбол «Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.

Общество Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Политика Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Общество Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Политика В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

Происшествия У Дмитрия Гудкова прошли обыски Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Экономика WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Здоровье Два препарата компании «Биокад» внесены Минздравом в перечни жизненно необходимых Комиссия Минздрава РФ одобрила включение двух препаратов биотехнологической компании «Биокад» в лекарственные перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) и Обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) на следующий год.

Происшествия СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Общество РЖД разрешила провозить в поездах енотов и игуан Компания «Российские железные дороги» расширила список домашних животных, допустимых к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба компании в среду, 24 июля.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.