Футбол
«Томь» переиграла «Спартак-2» в матче ФНЛREGNUM 07:10
|39′
Кирилл Фольмер
Александр Ставпец
|60′
Александр Ставпец
|85′
Футбольный клуб «Томь» обыграл футболистов московской команды «Спартак-2» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Футбол
Мусаев положительно оценил сезон «Краснодара»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над "Арсеналом" в матче 29-го тура премьер-лиги (3:0) положительно оценил завершающийся сезон.
Обновлено в 12:11
Политика
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием
Граждане Швейцарии на проходящих сегодня двух референдумах решают, ужесточать ли правила владения стрелковым оружием, а также голосуют за принятие нового налогового законодательства.
Обновлено в 10:43
Политика
Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает все возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Политика
Порошенко опубликовал прощальное обращение к соотечественникам
«Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим», - написал Порошенко.
Обновлено в 12:00
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Мадонна спела две песни на «Евровидении»
Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Барселона» благодаря дублю Месси сыграла вничью с «Эйбаром»
Матчем «Эйбар» — «Барселона» завершился розыгрыш Примеры в сезоне-2018/19. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре.
Обновлено в 12:06
Политика
Греф признался, что не любит давать советы
Герман Греф нечасто дает интервью, а потому особая журналистская удача расспросить главу Сбербанка, как ему все это удалось.
Обновлено в 04:40
Авто
Судьба непроданных автомобилей
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Ульяновске в 20-й раз прошел выпуск курсантов учебного центра войск связи
18 мая в 623-м межвидовом региональном учебном центре (войск связи) прошел выпуск младших специалистов.
Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу
41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Музыка
Лазарев просит огласить данные голосования Грузии на «Евровидении»
Конкурсант от России на "Евровидении" Сергей Лазарев заявил, что некоторые страны показали предвзятый, по его мнению, итог голосования, что его удивило.
Обновлено в 09:42
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Происшествия
16-летний подросток пострадал от удара током на рыбалке в ТиНАО
В ТиНАО на водоёме в Щербинке 16-летний подросток пострадал от удара током, занимаясь ловлей рыбы.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)
За последние несколько дней под руководством Хасана Сухейля «Тигры» при помощи российской авиации захватили множество населенных пунктов на северо-западе Хамы.
Обновлено в 03:08